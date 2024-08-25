7 ayda 51 bin esnaf kepenk indirdi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, 7 ayda 15 bin şirket kapandı, 51 bin esnaf kepenk indirdi; karşılıksız çeklerde patlama yaşandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, 2024’ün Ocak-Temmuz döneminde kapanan şirket sayısı 14 bin 828’e ulaştı. Her geçen gün kötüye giden ekonomik koşullar küçük esnafı da vurdu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde 51 bin 55 esnaf kepenk kapattı. Karşılıksız çek sayısı da Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 arttı.

Birgün’ün haberine göre; ekonomide durgunlaşma sinyallerinin artmasıyla finansal zorluk yaşamaya başlayan ve varlıklarını sürdüremeyen işletmeler, kepenk kapatmaya kadar gidiyor.

Karşılıksız çek sayısında yüzde 80 artış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerinde, Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 42,9 artışla 2 bin 889 şirket kapandığı görüldü. Temmuz 2023’e göre kapanan şirket sayısı yüzde 39,8 artarken, kurulan şirket sayısı ise yalnızca yüzde 4,2 oldu.

2024’ün Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 28,3 arttı. Kapanan şirket sayısında artış yaşanırken kurulan şirket sayısında da düşüş yaşandı. Her geçen gün kötüye giden ekonomik koşullar küçük esnafı da vurdu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde 51 bin 55 esnaf kepenk kapattı. Borç ödeme güçlüğü çeken bir çok işletme ise konkordato yoluna gitmeye başladı. Konkordatotakip.com’un verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde 788 firma konkordato ilan etti. Konkordato talep eden sektörlerin başında inşaat, tekstil ve akaryakıt istasyonları geldi. Öte yandan karşılıksız çek sayısı Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artarken, tutarı yüzde 247’lik artış ile patlama yaptı.

Haber Merkezi