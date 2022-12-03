7 bin 785 liranın altını kabul etmeyiz

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TRT Haber’de asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu.

"Asgari ücret konuşulduğunda milletin cebine para girmiyor"

Hükümet kanadı ve işveren temsilcileriyle bir uzlaşı halinde süreci ilerletmek istediklerini söyleyen Atalay, 7 bin 785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini belirtti. “Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor” diyen Atalay sözlerine şöyle devam etti:

“7 bin 785 liranın altındaki bir rakamı kabul etmemiz sıfır, kırmızı çizgimiz. Bu miktarın üzerine çıkmamız lazım. Gıda da artış yüzde 138. Neyin ne olduğunu biz A’dan Z’ye biliyoruz. Bunlar göz önünde bulundurulmalı ve öyle bir rakam bize getirilmeli.” Atalay, “İnsan odaklı bir çalışma olması lazım. Sendikalar, STK’lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde” vurgusu yaptı.