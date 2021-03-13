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13 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

7 milyon yapıya hızla yenileme gerekiyor

13 Mart 2021, Cumartesi
Meclis Deprem Araştırma Komisyonu, 4 aylık çalışmasının sonucunda taslak raporunu hazırladı.

Köye dönüşün özendirilmesi istenen rapora göre 20 milyonu bulan yapı stokundan afet riski taşıyan 7 milyona yakın konut ve işyerinin hızla dönüştürülmesi gerekiyor. Çalışma döneminde 114 saatlik görüşme yapılan komisyonda 1151 sayfa tutanak tutuldu. Araştırma sonuçlarını içeren taslak rapor, gelecek hafta son eklemeler yapılarak tamamlanacak. Komisyonun tespitine göre, Türkiye’de toplam 20 milyon dolayında olan yapı stokundan afet riski taşıyan 7 milyona yakın konut ve işyerinin hızla dönüştürülmesi gerekiyor. Hürriyet’in haberine göre, risklerin belirlenmesine ilişkin önceliklere işaret edilen raporda, depreme dirençli şehir planlaması, denetimi ve izlenmesine yönelik çalışmalara önem verilmesi tavsiye edildi. Raporda, özellikle büyükşehirlerdeki konut baskısını azaltmak, kentsel dönüşümle oluşan talebi dengelemek ve şehirler arasındaki stratejiyi yeniden belirlemek amacıyla ‘kırsal alanların cazibesini arttırmaya yönelik Türkiye Mekânsal Strateji Planı’nın bir an önce tamamlanması’ istendi.

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