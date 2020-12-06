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780 milyon insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor

06 Aralık 2020, Pazar 17:00
Dünyada, 780 mİlyondan fazla İnsan uluslar arası yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Uzmanlar salgının kısa vadede bİle, 60 mİlyon kİşİyİ daha aşırı yoksullaştıracağını söylüyor.

Bİrleşmİş Milletler (BM) ve Dünya Bankası (WBG) salgının, aşırı yoksulluğa yol açabileceğine ilişkin uyarı yapıyor. Dünyada, 780 milyondan fazla insan uluslar arası yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bunların yüzde 11’i ise aşırı yoksulluk içinde. Yani, sağlık, eğitim, su ve kanalizasyon gibi en temel ihtiyaçlarından mahrum durumda. Öngörü, salgının kısa vadede bile, 60 milyon kişiyi daha aşırı yoksullaştıracağı yönünde. Artıgerçek’deki habere göre salgın Türkiye’de ise, giderek daha da derinleşen ekonomik kriz ile beraber yaşanıyor. Türk-İş, son raporunda Covid-19 salgını sürecinde, işsizlik ve enflasyon baskısı sebebiyle, hane gelirlerinin hızla düştüğü açıkladı. Çalışanlar ve emekliler zor durumda, geçim şartları giderek ağırlaşıyor. Türk-İş’in araştırmasına göre, 2020 Ekim ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.482,28 TL, yoksulluk sınırı ise 8.085,62 TL oldu.

Evsizlerin sayısı arttı

Salgın, Türkiye’de evsiz kalan ve sokağa düşen sayısını da arttırdı. Artık aileler de aynı risk altında. Yaz döneminde hastane bahçelerinde yatan çok sayıda evsiz aile tesbit edildi. İstanbul Saraçhane’de çekilen ‘yan yana yatan evsizler’ videosu toplumda büyük bir öfke ve üzüntü oluşturdu. Türkiye’de evsizler ile ilgili çalışma yürüten bir elin parmağını geçmeyen Sivil Toplum Kuruluşu (STK) var. Onlardan biri de İstanbul’da faaliyet yürüten Sokak Lambası Derneği. Dernek Başkanı Serap Irmak, “Maalesef bu sorumluluk, devletten çok, az sayıdaki STK üstüne kalmış durumda” diyor: “Dünyada ‘Küresel salgın’ ilân edilince, Türkiye’de evsizler geçen yıl Mart ayında, hastalığın yayılmasını önleme gerekçesi ile kaldıkları spor salonları ya da misafirhanelerden çıkarıldılar. Artık sokakta yaşayan ve evsiz- lik sınırında olan kişilere yetişemiyoruz.”

 İSTANBUL’DAKİ EVSİZ SAYISI 15 BİN 

Sokak Lambası Derneği, son verileri ile İstanbul’da toplam 478 evsize yardım edi- yor. Sayı her gün artıyor. Çalışma kapsamında, yiyecek ve giysi temini var. Derneğin paylaştığı veriler, az sayıdaki benzer kuruluşun rakamları ile örtüşüyor. Irmak, “2015’te, 6 bin civarında olan evsiz sayısı, daha sonraki 3 yılda, 7-8 bin olarak arttı, 2019’da ise 10 bine ulaşarak zirve yaptı“ diyor:  “2020 yılı ve pandemi sonrası evsiz sayısı tahmin edilemez şekilde giderek arttı. Derneğimizin çalışmaları şu anda 15 bine yakın evsiz olduğunu gösteriyor. Tabiî bunlar sayılabilenler.”

 

 

 

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