87 bin koyun dağıtabildiler

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, önceki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba döneminde başlatılan ve “Her çiftçi aileye 300 baş koyun dağıtılacak, koyun alacak aileye asgarî ücret ödenecek, sigortası devlet tarafından yatırılacak” sloganıyla duyurulan “300 Koyun Projesi” tamamlanamadığını söyledi.

Sertel, 2018 yılında başlatılan ve 2019 yılında bitirileceği açıklanan projede toplam 500 bin koyunun üreticilere uygun şartlarda verilmesi planlanmıştı ancak süre uzatılmasına rağmen bugüne kadar yalnızca 472 yetiştiriciye 87 bin 114 baş damızlık koyun dağıtılabildiğini söyledi. Ankara - Ahmet Terzi

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