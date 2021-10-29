"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

9 ayda 30 milyon tona yakın ham çelik ürettik

29 Ekim 2021, Cuma 10:00
Türkiye'nin ham çelik üretimi ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 29,8 milyon ton oldu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) aldığı bilgiye göre, Türk çelik sektörü yılın 9 ayını üretim ve ihracat artışıyla tamamladı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artışla 3,3 milyon ton, ocak-eylül döneminde ise yüzde 15 yükselişle 29,8 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi ise eylülde yıllık bazda yüzde 24 azalışla 2,1 milyon ton, ocak-eylül döneminde yüzde 14,6 yükselişle 25 milyon ton olarak hesaplandı.

İhracat hem miktar hem değer bazında arttı

Çelik ürünleri ihracatı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla miktar bakımından yüzde 53 artışla 2,1 milyon tona, değer bakımından ise yüzde 186 yükselişle 2 milyar dolara ulaştı. İhracat, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 25,1 artışla 14,8 milyon ton, değerde yüzde 95,7 artışla 11,7 milyar dolar oldu.

İthalat ise eylülde miktar bazında yüzde 3,1 azalışla 1,1 milyon ton, değer bazında yüzde 75,5 yükselişle 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde ise ithalat miktarda yüzde 26,5 artışla 11,9 milyon ton, değerde yüzde 88 yükselişle 10,5 milyar dolar seviyesine çıktı.

Geçen yılın 9 ayında yüzde 107 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2021'in aynı döneminde yüzde 111,2 oldu.

"Üretimin düşük seviyede artmasında baz etkisinin ortadan kalkması etkili oldu"

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, yılın ilk yarısında baz etkisinin de verdiği destekle yüzde 14,4 artan dünya çelik üretiminde ağustosta gözlenen yüzde 1,4 düşüşün eylülde hız kazanarak yüzde 8,9 seviyesine ulaştığını ve 9 ayda dünya çelik üretimindeki artışın yüzde 7,8 ile sınırlı kaldığını ifade etti.

Yayan, Türkiye'nin ise dünya çelik sektöründen ayrışarak üretimini eylülde yüzde 2,4, yılın 9 ayında yüzde 15 artırdığına dikkati çekti.

Türkiye'nin üretiminin geçmiş aylara göre daha düşük seviyede artmasında ise baz etkisinin ortadan kalkmasının yanı sıra çelik tüketiminin ağustos ve eylülde yüzde 12,4 ile yüzde 24,1 gerilemesinin ve ithalattaki artışın devam etmesinin etkili olduğunu belirten Yayan, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca dahilde işleme rejimi (DİR) kapsamında yapılan ithalatın toplam ithalattaki payının yüzde 67'ye yükselmesi de çelik üretimimiz üzerinde baskı oluşturdu. Ayrıca eylülde yurt içi çelik tüketimi yüzde 24,1 gerilerken, ithalattaki gerileme sadece yüzde 3,1 seviyesinde kaldı. Bu durum, Türk çelik sektörünü baskı altına alarak üreticileri ihraç pazarlarına daha fazla yönelmek mecburiyetinde bıraktı."

ABD ve AB'den sonra diğer pazarlarda da korumacı önlemlerle karşılaşılmaması için çelik sektörü üzerindeki bu baskının hafifletilmesi ve yurt içi talebin azaltılması ihtiyacının gündeme geldiğini söyleyen Yayan, şunları kaydetti:

"Kredi faiz oranlarındaki düşüşünün gerek sanayi gerekse inşaat sektöründe çelik talebini artırıcı yönde etki yaratacağı ve yılın kalan aylarında ihracat baskısının hafifletilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, gereğinden fazla yapılmakta olan ithalatın azaltılması, yurt içi üretimdeki artış eğiliminin sürdürülmesi açısından acil bir ihtiyaç olarak gündemdeki yerini korumaktadır."

AA

Okunma Sayısı: 60
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya G20'ye odaklandı

    İngiltere ile Fransa arasındaki balıkçılık krizi büyüyor

    AB'den İsrail'e bir çağrı daha: Yasa dışı yerleşimleri durdur

    İzmir depreminin üzerinden 1 yıl geçti: 5 davada 29 sanık yargılanıyor

    ABD'den Çin'e karşı Tayvan adımı

    İsim ve resimden ibaret değildir: Cumhuriyet, adalet, hürriyet ve meşverettir

    Hekim göçü önlenemiyor

    AKP sebep, enflasyon sonuç

    Cadde ve sokak adlarını değiştiremezsiniz

    Hak kullanımı istisna oldu

    Tedbirler gevşedi, grip patladı - Acillere başvurular iki kat arttı

    Yoksulluk sınırı 4 asgari ücretten fazla

    Gelecek öngörüsünde bulunamıyoruz

    TMO, yerliye 1750 lira, yabancıya 3 bin 180 lira ödüyor

    1 askerimiz şehit oldu

    Rusya'dan İsrail'e tepki

    Türkiye'de 25 bin 528 yeni vaka

    Salgın nedeniyle göçmen akışı yüzde 30 azaldı

    12 Avrupa ülkesi İsrail'i kınadı

    AB'den Arakanlı Müslüman mülteciler için 12 milyon avroluk yardım

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cumhuriyetin 113. yılı
    Süleyman KÖSMENE

    Demokrasi hangi âyette geçiyor?
    Risale-i Nur'dan

    Cumhuriyet adalet, hürriyet ve meşverettir
    Şükrü BULUT

    Putin’den İkinci Avrupa’ya ahlak ve demokrasi dersi
    Ahmet BATTAL

    Mutabakatınız ürkütmemeli
    Cevher İLHAN

    “Soros’çuluk” saptırması...
    Genel

    İsim ve resimden ibaret değildir: Cumhuriyet, adalet, hürriyet ve meşverettir
    Genel

    Hekim göçü önlenemiyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.