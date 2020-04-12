A’dan Z’ye planımız var

OSD Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv sektörünün A ve B değil, Z planları olduğunu belirterek, “Salgının devam ettiği sürede bile, bunun iş etkisinin azalmasıyla birlikte, üretime dönmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Recep Bozdağ - İSTANBUL

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv basınıyla dijital ortamda gerçekleştirdiği toplantıda otomotivin, Türkiye toplam ihracatı içerisindeki payından dolayı hep çok gurur duyduklarını belirtirken, “A-B planlarınız var mı diye, soruluyor. A ve B değil, Z hatta iki dijitli planlarımız var” dedi. Yenigün, iyi başlamış bir Ocak, ardından gelen Şubat oldğunu, iyi olması beklenen ancak bizim gözümüzde zaten kötü geçeceğini bildiğimiz Mart ayı ve ardından da gelinen gün itibariyle Nisan ayına dikkat çekerek, “Her şirketimiz kendi içerisinde planlarını yapıyor, revize ediyor. Çok sık soru geliyordu. A-B planlarınız var mı diye. A ve B değil, Z hatta iki dijitli planlarımız var. Çünkü, tam anlamıyla bilinmez bir resim var karşımızda. Planlarımız içerisinde, salgının devam ettiği sürede bile bunun iş etkisinin azalmasıyla birlikte, üretime dönmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ofislerimize, fabrikalarımıza döndüğümüzde salgının kontrol altına alındığını varsaydığımız planlar üzerinde duruyoruz” dedi.

SON GÜNE KADAR ÜRETİM

Türkiye’nin, Mart başı veya ortası gibi yüksek sesle kovid-19 salgınını konuşmaya başladığını ama otomotiv sektörünün, 3 Ocak’ta tedbir almaya başladığına dikkat çeken Yenigün, şunları kaydetti: “Mart ayını otomotiv üretimi açısından başı, ortası ve sonu olmak üzere 3’e bölmek gerektiğine inanıyorum. Mart’ın başında gündem; Çin, G. Kore, Japonya’nın durmasıydı. O dönemde ana konu tedarikti. Hiç parça tedariki sıkıntısı yaşamadık. Türkiye, Çin’deki tatil dönemi gibi büyük öngörüleriyle fazla parça tedarikini önceden sağlamıştı. Ancak, Uzakdoğu’dan Avrupa’ya yönelen bu salgın İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden tedarik zincirini etkiledi. Başında itidalli, ama iyi giden, ortasında önlemlerini sıkılaştıran ve duruşa geçen üreticilerimiz, bir–iki haftalık duruşlar açıkladı. Zaman içerisinde bu bir-iki haftalık ertelemeler uzatılmaya başlandı. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da aynı şekilde oldu. Şu anda, 14 üyemizin 13’ü duruş döneminde. Tarihler de Nisan’ın 20’si ve 27’si olarak belirlendi. Yani önümüzdeki 3 haftalık süreçte şirketler teker teker açılmayı ve faaliyetlerine başlamayı planlıyorlar.”

7 milyar dolar ihracat

OSD, sektörün birinci çeyrek verilerini açıkladı. Mart ayında toplam üretim 103 bin 350 adet seviyesinde kaldı. Ocak-Mart döneminde toplam üretim ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 341 bin 136 adet, otomobil üretimi ise yüzde 2 azalarak 235 bin 199 adet oldu. Aynı dönemde, toplam ihracat bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 14 azalarak 276 bin 348 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 9 oranında azalarak 191 bin 608 adet olurken, ticarî araç ihracatı ise yüzde 23 oranında azaldı. Türkiye otomotiv sanayii, ilk çeyrekte toplam 7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, yüzde 16 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.