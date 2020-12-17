AB'den Türkiye'ye 780 milyon euroluk 'mülteci' desteği

AB Türkiye Delagasyonu tarafından, "Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı" (FRIT) kapsamında Mart 2016'da taahhüt edilen 6 milyar euroluk paketin 780 milyon euroluk son kısmının da sözleşmeye bağlanma sürecinin tamamlanması dolayısıyla Delegasyon binasında basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya çevrim içi ortamda katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Mali Yardım Programı kapsamında mültecilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik 245 milyon artı 20 milyon euroluk fonun doğrudan hibe desteği şeklinde verileceğini ifade etti. Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesinin arzu edildiği dönemde bu önemli anlaşmanın ilişkilerin geleceği için de anlamlı bir adım olacağını vurgulayan Ertem, "Türkiye'nin coğrafi konumu, birçok göçmen ve yabancı için bizi transit veya ev sahibi ülke konumuna getirdi ve getirmeye de devam ediyor. Yaşam mücadelesi veren bu insanları karşılayıp, insani şartlarda ağırlamayı sürdürmek adına bu fonların devamlılığı küresel yük paylaşımı bağlamında gereklidir" değerlendirmesinde bulundu. Ev sahipliği yapılan koruma altındaki kişilerin eğitim ve sağlık dahil temel hak ve hizmetlere erişimini sağlamaya yönelik çabaların devam ettiğinin altını çizen Ertem, bu çerçevede Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Programı'nın (SUY) tarihteki en büyük insani yardım programı olduğunu anlattı. Euronews Türkçe

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