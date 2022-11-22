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22 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Açlık riski artıyor - Gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor

22 Kasım 2022, Salı 21:26
Gıdaya erişimi zorlaştıran fiyat artışları vatandaşları yetersiz ve sağlıksız beslenmeye zorluyor.

Yanlış ekonomik ve tarımsal politikaların gıda fiyatlarında yol açtığı artış, ülkedeki açlık riskini giderek büyütüyor. Gıdaya erişimi zorlaştıran fiyat artışları vatandaşları yetersiz ve sağlıksız beslenmeye zorluyor.  Uzmanlar bu durumun, önemli sağlık sorunlarına yol açma riski taşıdığını belirtiyor. Son bir yılda kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıkları enflasyon farkları da dahil yüzde 85,6 oranında arttı. Asgari ücretteki artış yüzde 94,6 oldu, işçi ve bağımsız çalışanların emekli aylıkları ise yüzde 78,61 oranında arttı. Faiz indirimleriyle Türkiye’nin, yıllarca sürecek bugünkü enflasyon sarmalına sürüklendiği eylül ayında 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl kasım ayında 309 lira ödemek gerekirken, kamu çalışanı ve emeklisinin Eylül 2021’deki 100 liralık geliri bugün 185,6 lira, asgari ücretlininki 194,6 lira, işçi ve bağımsız çalışan emeklisininki ise 178,6 lira oldu.

Ankara - Fatih Karagöz

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Gıda fiyatları Kasım’da yüzde 4 arttı

Türkiye’nin içinde bulunduğu yüksek enflasyon sürecine girdiği Eylül 2021’de 100 lira olan ücret 185,6 liraya çıkarken, aynı ay 100 liraya satın alınan bir gıda sepetinin maliyeti ise bu yıl Kasımda 309 lira oldu. Halkın günlük harcamalarının en büyük kısmını oluşturan gıda fiyatlarındaki yükseliş kasım ayında da devam etti.  Kasımda bir önceki aya göre yüzde 4 oranında artış kaydedilen gıda fiyatlarındaki 11 aylık artış ise yüzde 119,1’i buldu. Kamuda çalışanların ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıklarının enflasyon farkları da dahil yüzde 85,6 oranında arttığı, geçen yel Eylül ayından bu yana gıda fiyatlarındaki birikimli artış ise yüzde 208,8 oldu.

 

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