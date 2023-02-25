Birleşik Kamu-İş şubat ayı açlık-yoksulluk araştırmasına göre açlık sınırı 10 bin lirayı aştı, yoksulluk sınırı 28 bin 563 lirayı buldu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-Ar’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Şubat 2023 sonuçları açıklandı. Açlık sınırı şubatta bir önceki aya göre 463 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 1.106 lira artarak 18 bin 304 liraya yükseldi. Şubatta yoksulluk sınırı önceki aya göre da 1.569 lira arttı. Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 5 bin 122 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 7 bin 121 lira arttı. Yoksulluk sınırı son yılda toplam 12 bin 243 liralık artış gösterdi.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da Şubatta 1.106 liralık artışla 18 bin 304 liraya yükseldi.

Ankara - Ahmet Terzi