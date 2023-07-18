Açlık sınırı 10 bin TL’yi geçti

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), dört kişilik bir aile için açlık sınırının haziran ayında 10 bin 434 liraya yükseldiğini açıkladı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), haziran 2023 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) harcama grupları endeks rakamları, madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 10 bin 434 liraya ulaştı. Bu harcama tutarı, sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olarak belirlendi.

YOKSULLUK SINIRI 36BİN LİRA

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 36 bin 091 lira olarak gerçekleşti. Günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu 113,74 liralık harcama gereksinimiyle süt ve süt ürünleri oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 74.44 lira. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı 71.32 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23.41 lira olarak hesaplandı. Katı yağ ve sıvı yağ günlük 19.46 liralık masraf yapılması gereken ürün grubu oldu. Yumurta için 6.86, şeker, bal, reçel ve pekmez içinse 9.53 lira günlük harcama yapılması gerekiyor.