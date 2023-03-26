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26 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Açlık sınırı 11 bine dayandı

26 Mart 2023, Pazar 00:34
Temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışlar dört kişilik bir ailenin açlık sınırını martta ayında 11 bin liraya yaklaştırırken, yoksulluk sınırı da 29 bin 549 lirayı buldu. Mart ayıyla birlikte sadece asgari ücretliler ve emeklilerin büyük kısmı değil en düşük devlet memuru aylığı da ilk defa açlık sınırının altında kaldı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın yaptığı araştırmaya göre, açlık sınırı martta bir önceki aya göre 632 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 354 lira artarak 18 bin 658 liraya yükseldi. Martta yoksulluk sınırı önceki aya göre da 986 lira arttı. Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 5 bin 153 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 7 bin 47 lira arttı. Yoksulluk sınırı son yılda toplam 12 bin 200 liralık artış gösterdi. Yılbaşında 8 bin 500 lira olarak belirlenen asgari ücret belirlendiği Aralık 2022’de bile açlık sınırının altında kalırken, yılbaşında yüzde 30 zamlanarak 10 bin 442 liraya yükselen en düşük devlet memuru aylığı da ilk defa açlık sınırının altına indi.

Ankara - Recep Gören

 

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