"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Açlık sınırı 12 bin TL sınırında

26 Mayıs 2023, Cuma 18:08
Son 36 aydır aralıksız artan gıda fiyatları dört kişilik ailenin açlık sınırını Mayısta 11 bin 810 liraya kadar çıkardı. Yoksulluk sınırı ise 31 bin 152 liraya yükseldi.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

Türkiye’de son 36 aydır aralıksız olarak artan gıda fiyatları ve yüksek enflasyon süreci açlık ve yoksulluk riskini artırıyor. Temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışlar dört kişilik bir ailenin açlık sınırını mayısta 178 lira daha artırarak 12 bin lira sınırına yaklaştırırken, yoksulluk sınırı da 31 bin lirayı aştı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Mayıs 2023 sonuçlarını açıkladı. Açlık sınırı mayısta bir önceki aya göre 178 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 344 lira artarak 19 bin 342 liraya yükseldi, Bu ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre da 522 lira arttı. Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 5 bin 345 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 6 bin 401 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise son yılda toplam 11 bin 748 liralık artış gösterdi. 

YOKSULLUK SINIRI 31 BİN LİRAYI GEÇTİ 

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 11 lira azaldı, 2022 yılının aynı ayına göre ise 1.709 lira artarak 3 bin 454 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 7 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 95 liralık artışla 256 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı ihtiyaçları fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da mayısta 344 liralık artışla 19 bin 342 liraya yükseldi. Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise Mayısta 552 lira daha artarak 31 bin 152 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 12 bin 156 lira olarak gerçekleşti.

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kredi kartlarının toplam borcu 670 milyar lira

    Adalet için karar ver Türkiye

    İş dünyasının dayanacak gücü kalmadı

    14 milyon Suriyeli ülkelerine dönmezse evlerini kaybedecek

    Deprem bölgesinde 4 ayda 38 bin artçı sarsıntı yaşandı

    Açlık sınırı 12 bin TL sınırında

    11 milyon kişi 2023'ün ilk 4 ayında Türkiye'yi ziyaret etti

    Türkevi’ne levyeyle saldıran zanlı yakalandı

    Camiye siyaset girmemeli

    Cumhur İttikakı korkuyu, Millet İttifakı ümidi esas alıyor

    Meteoroloji'den İç Anadolu Bölgesi'ne uyarı

    Depremlerden etkilenen şehirler için "ortofoto haritaları" üretildi

    AFAD: Yaklaşık 38 bin artçı sarsıntı yaşandı

    Belarus'un Rusya ile taktik nükleer silah anlaşması yapmasını kınadı

    Avusturya’da israfı önleyecek uygulama

    Türkiye Gönüllüleri de sandık için seferber

    Gelin helalleşelim

    Yurt dışında kullanılan oylar geldi

    Fazla mı paketliyoruz?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya’nın dua kitabına yasak AİHM’den döndü
    Ali FERŞADOĞLU

    Kılıçdaroğlu’nu kimler niye istemiyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbe ve ölüm ile başlayan yeni bir dönem
    İbrahim Aktaşcı

    Adalet mülkün kızarmış ördeğidir!
    Cevher İLHAN

    Montajlı iftiraların maksadı…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Propaganda-i siyaset, yalana fazla revaç verdi
    Süleyman KÖSMENE

    Ömrün o çağında ibadet
    İbrahim ERSOYLU

    Hatalı yoldan dönüş için fırsat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.