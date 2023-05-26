Açlık sınırı 12 bin TL sınırında

Son 36 aydır aralıksız artan gıda fiyatları dört kişilik ailenin açlık sınırını Mayısta 11 bin 810 liraya kadar çıkardı. Yoksulluk sınırı ise 31 bin 152 liraya yükseldi.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

Türkiye’de son 36 aydır aralıksız olarak artan gıda fiyatları ve yüksek enflasyon süreci açlık ve yoksulluk riskini artırıyor. Temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışlar dört kişilik bir ailenin açlık sınırını mayısta 178 lira daha artırarak 12 bin lira sınırına yaklaştırırken, yoksulluk sınırı da 31 bin lirayı aştı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Mayıs 2023 sonuçlarını açıkladı. Açlık sınırı mayısta bir önceki aya göre 178 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 344 lira artarak 19 bin 342 liraya yükseldi, Bu ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre da 522 lira arttı. Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 5 bin 345 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 6 bin 401 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise son yılda toplam 11 bin 748 liralık artış gösterdi.

YOKSULLUK SINIRI 31 BİN LİRAYI GEÇTİ

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 11 lira azaldı, 2022 yılının aynı ayına göre ise 1.709 lira artarak 3 bin 454 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 7 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 95 liralık artışla 256 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı ihtiyaçları fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da mayısta 344 liralık artışla 19 bin 342 liraya yükseldi. Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise Mayısta 552 lira daha artarak 31 bin 152 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 12 bin 156 lira olarak gerçekleşti.