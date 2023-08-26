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26 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Açlık sınırı 13 bin 700 lirayı aştı

26 Ağustos 2023, Cumartesi 09:05
Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Ağustos ayında açlık sınırının 13 bin 700 lirayı aştığını açıkladı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Ağustos 2023 sonuçları açıklandı. Seçimlerin geride kalmasıyla birlikte başta gıda, ulaşım ve barınma olmak üzere tüm alanlarda hızlanan fiyat artışları; en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira, asgari ücretin 11 bin 402 lira, en düşük memur maaşının 20 bin 350 lira ve gerçek işsiz sayısının 9 milyonu aştığı Türkiye’deki açlık ve yoksulluk riskini her geçen gün daha da artırıyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ağustos ayında bin liraya yakın artarak 13 bin 701 liraya kadar yükselirken, yoksulluk sınırı da 38 bin lirayı aştı.

Yoksulluk sınırı 38 bin 273 liraya yükseldi

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat değişimleri de esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da ağustosta 24 bin 572 liraya yükseldi. Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise ağustosta 4 bin 289 lira daha artarak 38 bin 273 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 16 bin 525 lira olarak gerçekleşti.

6 bin 149 lira arttı

Açlık sınırı ağustosta bir önceki aya göre 981 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 3 bin 308 lira yükselerek 24 bin 572 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 4 bin 289 lira arttı. Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 6 bin 149 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 10 bin 106 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise son yılda toplam 16 bin 525 liralık artış gösterdi. Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar ağustosta bir önceki aya göre 112 lira arttı, 2022 yılının aynı ayına göre ise bin 842 lira artarak 3 bin 658 lira oldu.

Seyhan Şentürk - İstanbul

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