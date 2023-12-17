Açlık sınırı 14 bine dayandı

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi tarafından (BİSAM) kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıklandı.

BİSAM’ın verilerine göre yoksulluk sınırı 47 bin 544 lira, açlık sınırı ise 13 bin 744 lira olarak belirlendi. BİSAM, kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Raporda 4 kişilik bir ailenin harcama tutarı üzerinden ele alınarak bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 13 bin 745 lira olarak belirtildi. t24’ün habrine göre, harcama tutarının sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olduğunu belirtilen raporda, açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 47 bin 544 lira oldu. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyetinin ise 13 bin 745 lira olarak tespit edildiği raporda, bu tutarın sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutarı olduğu belirtildi. Rapora göre, eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 47 bin 544 liraya ulaştı.

Haber Merkezi