Açlık sınırı 15 bin lirayı geçti

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Ekimde 878 lira artarak 15 bin 420 liraya kadar yükseldi. Yoksulluk sınırı da 2 bin 202 lira daha artarak 43 bin 859 liraya tırmandı.

Mehmet Kara - ANKARA

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR yaptığı araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ekim ayında 878 lira daha artarak 15 bin 420 liraya kadar tırmanırken, yoksulluk sınırı da 44 bin liraya yaklaştı. Araştırmaya göre, açlık sınırı ekimde bir önceki aya göre 878 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama bin 366 lira yükselerek 28 bin 475 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 2 bin 208 lira arttı. Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 7 bin 179 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 12 bin 185 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise son 12 ada toplam 19 bin 346 liralık artış gösterdi.

Gıda fiyatlarındaki yükseliş sürüyor

Birleşik Kamu İş’in Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından hazırlanan araştırma yayınlandı. Araştırmada şu veriler yer aldı: “Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et, balık, yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar ekimde bir önceki aya göre 206 lira arttı, 2022 yılının aynı ayına göre ise 2 bin 141 lira artarak 4 bin 254 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 30 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 120 liralık artışla 333 liraya yükseldi. Bir önceki aya göre 276 lira artarak 3 bin 518 liraya çıkan süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcamada son bir yıllık dönemde ise bin 349 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para ekimde 30 lira azaldı, geçen yılın aynı ayına göre ise 678 lira artarak bin 334 lira oldu. Sebze harcaması da önceki aya göre 251 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise bin 16 lira artarak 2 bin 99 liraya kadar çıktı.”

Yoksulluk giderek artıyor

Yetişkin erkek için 2.800, yetişkin kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre; ekimde açlık sınırı yetişkin erkek için 4 bin 502 lira, yetişkin kadın için 3 bin 534 lira, çocuk için 2 bin 566 lira ve genç için de 4 bin 817 lira oldu. Ekimde dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları bin 413 liraya çıkarken, barınma (kira dâhil) harcamaları 5 bin 500 liraya yükseldi, ev eşyası harcamaları 3 bin 764 lira, sağlık harcamaları bin 209 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 9 bin 435 liraya çıktı, haberleşme harcamaları bin lira, eğlence ve kültür harcamaları 920 lira, eğitim harcamaları 677 lira, tatil-otel harcamaları 2 bin 916 lira ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar bin 641 lira oldu.