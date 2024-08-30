Açlık sınırı 21 bine dayandı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve kültürel bir hayat sürdürebilmesi için gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı, bir önceki aya göre 182 lira artışla 20 bin 958 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırı ise aynı dönemde bin 855 lira artarak 64 bin 157 liraya ulaştı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın araştırmasına göre, Türkiye’de dört kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken tutar, ağustos ayında rekor seviyelere ulaştı.

ASGARİ ÜCRETİN 4 BİN LİRA ÜZERİNDE

Ağustos’ta 20 bin 958 liraya çıkan açlık sınırı, bu yıl sonuna kadar 17 bin 2 lira olarak uygulanacak olan asgari ücretin 3 bin 956 lira üzerine çıktı. Asgari ücret 64 bin 157 liralık yoksulluk sınırının ise sadece yüzde 26,5’ini karşılayabiliyor. 12 bin 500 liraya çıkan en düşük emekli aylığı ise açlık sınırının ancak yüzde 59,6’sını karşılayabiliyor.

YOKSULLUK SINIRI ARTTI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise Ağustos’ta bin 855 lira daha artarak 64 bin 157 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında yılın ilk sekiz ayındaki artış ise 17 bin 320 lira oldu.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL