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26 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

Açlık sınırı 7 bin lirayı aştı

25 Ağustos 2022, Perşembe 23:59
Yüksek enflasyon dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gereken aylık harcama tutarını ağustosta 284 lira daha artırarak 7 bin 282 liraya yükseltti. Yoksulluk sınırı ise 21 bin 784 lirayı buldu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, iktidarın, yanlış politikalarla Türkiye’yi içerisine soktuğu yüksek enflasyon döngüsü yoksulluk ve açlık sorununu hızla büyütmeye devam ettiğini belirtti. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, açlık sınırı ile yoksulluk sınırı araştırmasının Ağustos 2022 sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, açlık sınırı ağustosta bir önceki aya göre 284 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 243 lira artarak 14 bin 466 liraya yükseldi, yoksulluk sınırı da 527 lira daha arttı. Son bir yılda açlık sınırı 3 bin 693 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 5 bin 685 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 9 bin 351 liralık artış gösterdi.

Ankara - Ahmet Terzi

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