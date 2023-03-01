Açlık sınırı 9435 liraya çıktı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Şubat 2023” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, şubatta, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9 bin 425,15 TL’ye yükseldi. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 30 bin 700,83 TL olarak gerçekleşti. “Mutfak enflasyonu” verilerine göre, gıda fiyatları şubatta, ocak ayına göre yüzde 6,32 arttı. Gıdadaki artış ocak ve şubat ayını kapsayan 2023’te ise yüzde 15,92 olarak gerçekleşti. Verilere göre, gıda fiyatlarındaki artış, Şubat 2022’ye kıyasla yüzde 107,02 oldu.