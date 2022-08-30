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31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Açlık sınırı asgari ücreti yine geçti

30 Ağustos 2022, Salı 22:23
Türk-İş Ağustos ayı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı’ araştırmasına göre, açlık sınırı asgari ücreti 1.390 TL aştı. Böylece açlık sınırı 6 bin 890, yoksulluk sınırı 22 bin 442 lira olarak belirlendi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Türk-İş Ağustos ayı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı’ araştırmasına göre, açlık sınırı asgari ücreti 1.390 TL aştı. Ağustos’ta yıllık mutfak enflasyonu ise yüzde 119.11 olarak kaydedildi. Açlık sınırı 6 bin 890, yoksulluk sınırı 22 bin 442 lira olarak belirlendi. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 9 bin liraya ulaştı. Türk-İş’ten yapılan açıklamada, geçim şartlarının gündemin en önemli konusu olmaya devam ettiği belirterek, “Ailenin zorunlu harcamasında ağırlıklı yer kaplayan gıdada görülen enflasyonunun yükselişini durdurmak hatta sınırlandırmak için; Türk Lirasına değer kazandırılmasına, başta enerji olmak üzere girdi maliyetlerinin azaltılmasına, üretimin arttırılmasına ve alım gücünün yükseltilmesine ihtiyaç var” denildi.

SATIN ALMA GÜCÜ HIZLA ERİMEYE DEVAM EDECEK 

Ücretlerin reel değerleri yani satın alma güçlerinin hızla erimeye devam edeceği vurgulanan açıklamada şöyle denildi: “Türkiye’nin artan risk primi; rezerv paraları basan FED, ECB, BoE’ın peşi sıra gelen faiz arttırımları; başta Avrupa bölgesi olmak üzere gelişmiş ülkelerin durgunluğa (resesyon) girme tehlikesi; Türkiye’nin bir yıllık dönemde çevirmesi gereken dış borç ve döviz iç borç tutarı ile cari işlemler açığının artma eğilimi birlikte ele alındığında, TL’nin döviz karşısında daha da değer kaybedeceği öngörülmekte. Bunlar ekonomi büyüse bile sabit gelirliler ile ailelerinin başta gıda olmak geçim endişesinin katlanarak devam edeceğinin göstergesi.”

TARIMSAL GİRDİ FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK

TÜİK tarafından açıklanan, özellikle kur ve enerji fiyatlarındaki artışlardan hemen etkilenen Temmuz ayı Yurt İçi ve Yurt Dışı Gıda Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi sırasıyla %136 ve %124 olduğu, bunların yanında Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksinin de %158 seviyesine gelmesi yıllık artışı %135 olan Tarımsal Girdi Fiyatlarını yükseltmeye devam edeceğinin göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu da resmi verilerle %94 seviyesinde kalan Gıda ve Alkolsüz İçecekler Tüketici Fiyat Endeksi ile makasın kapanması için ya üretici, aracı ve perakendecilerin kârlarından vazgeçmeleri hatta zarar etmeleri ya da en az %30’luk bu farkın bir kısmının bile olsa nihai tüketiciye yansıtılmasını gerektirmekte” değerlendirilmesinde bulunuldu.

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