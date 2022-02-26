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26 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Açlık sınırı, asgari ücretin 300 lira üzerinde

26 Şubat 2022, Cumartesi
Türk-İş’in raporuna göre 2022 Şubat’ta açlık sınırı 4 bin 552 lira, yoksulluk sınırı 15 bin 139 lira oldu. Buna göre, 2022 asgari ücretinin (4 bin 253 lira) 300 TL üstünde olması dikkat çekiyor.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 2022 şubat ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. Buna göre şubatta 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 552 lira olurken, yoksulluk sınırı 15 bin 139 lira olarak gerçekleşti.

Türk-İş’ten yapılan açıklamada açlık sınırının 2022 asgarî ücretinin (4 bin 253 lira) 300 TL üstünde olduğuna dikkat çekildi. Rapora göre mutfak enflasyonundaki artış Şubatta yüzde 7,12 olurken, on iki aylık artış ise yüzde 66,38 olarak gerçekleşti. Raporda diğer yandan “Asgarî ücretle çalışan bekâr, yaşama maliyetini karşılamak için bin 716 lira daha bulmalı” dendi.

KDV düştü, ama reel gelir geriledi

Türk-İş’in raporunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den 1’e düşürülmesinin etiketlere yansıdığı ifade edilerek “Ancak öncesinde yükselmiş olan başta yumurta ve un gibi temel gıda ürünleri ile yükselişi durdurulamayan meyve-sebze fiyatları yüzünden vatandaşın reel geliri bu ayda da geriledi” dendi. Raporda ayrıca elektrik, akaryakıt ve doğal gaz gibi kalemlerdeki artışın da hane halkı üzerinde “büyük bir yük” oluşturduğuna yer verildi. Bu arada Rusya ve Ukrayna’dan ithal edilen ürünlerde de önlem alınmazsa fiyatların artacağı ifade edildi.

Haber Merkezi

 

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