Açlık sınırı, asgari ücretin 675 lira üzerinde

Türk-İş’in araştırmasında, mart ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 928, yoksulluk sınırı 16 bin 52 lira olarak hesaplandı. Buna göre, açlık sınırının asgari ücretin 675 lira üzerinde olduğu ortaya çıkmış oldu.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA Türk-İş’in, çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması”nın Mart 2022 sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden “açlık sınırı” 4 bin 928 lira oldu. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen “yoksulluk sınırı” 16 bin 52 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti” ise aylık 6 bin 473 lira oldu. Türk-İş açıklamasında, TCMB verilerine göre, 18 Şubat itibariyle kredi kartıyla yapılan harcamaların 46,4 milyar TL’yle rekor kırdığı ifade edilirken, sosyal yardım alanların sayısının Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’na göre bir yılda ikiye katlandığına dikkat çekildi.

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