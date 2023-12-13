Açlık sınırı mı, geçim sınırı mı?

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalı” dedi.

Türkiye’deki işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve işçi kesimini en fazla üyeye sahip konfederasyon olması gerekçesiyle TÜRK-İŞ’in temsil ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İlk görüşmede herhangi bir rakamın konuşulmadığı açıklanan Komisyon’un 18 Aralık Pazartesi saat 13.30’da yeniden toplanacağı açıklandı. Beş kişilik TÜRK-İŞ heyetinde bu yıl ilk kez dört işçi yer aldı. Heyetteki kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, müzakere masasına oturdu. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ın, asgari ücret pazarlığını 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olan 14 bin 25 liradan başlatacaklarını mesajını verdiği Komisyon toplantısında, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da vardı.

Asgari ücret aylardır açlık sınırının altında

VOA Türkçe’nin haberine göre Ağar, “Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalı. Bir pazarlık ücreti değildir. Komisyonda bu yıl görev yapacak işçi kardeşlerimiz zorlu hayat şartlarını sizlerle paylaşacaktır. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması işçi kesiminin talebiydi, bu geçen yıl uygulamaya girdi. Ancak vergide adalet sağlamaya yönelik adımlar devam etmedi. Ücretlilerin vergiye esas tarifesi çok düşük kaldı. Fiyat artışları her alanda devam ediyor. Alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına yansımamıştır. Asgari ücret aylardır açlık sınırının altındadır” diye konuştu. İlk toplantıda masadaki işçilerce “geçim derdi” vurgusu yapıldığı öğrenildi ancak ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Kamu Taşeron İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İhsan Yıldız, asgari ücret rakamı 30 bin lira dahi olsa asıl meseleyi ekonomide iyileşme sağlanması olarak gördüğünü belirtti; Ankara ve İstanbul’daki kira artışlarını örnek gösterdi. TÜRK-İŞ’in işçiyi temsil ettiğini düşünmediğini de söyleyen Yıldız, asgari ücrete ilaveten işçiler için destek paketi açıklanması gerektiğini kaydetti.

Haber Merkezi