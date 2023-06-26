Açlık sınırı yeni asgari ücreti de aştı

Türkiye’de son 37 aydır aralıksız olarak artan gıda fiyatları ve yüksek enflasyon süreci açlık ve yoksulluk riskini artırmaya devam ediyor.

Temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışlar dört kişilik bir ailenin açlık sınırını haziran ayında 144 lira daha artırarak 11 bin 954 liraya yükselirken, 1 Temmuz’dan itibaren 11bin 406 liraya yükseltilen asgari ücret, daha ödenmeden açlık sınırının altında kaldı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Haziran 2023 sonuçlarını açıklandı. Açlık sınırı haziranda bir önceki aya göre 144 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 112 lira azalarak 19 bin 230 liraya indi. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre da 33 lira arttı.

İstanbul - Seyhan Şentürk