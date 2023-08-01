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1 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Açlık sınırı yeni asgari ücreti de geçti

01 Ağustos 2023, Salı 15:58
Yılın ikinci yarısı için açıklanan zamla 11 bin 402 TL’ye yükseltilen yeni asgari ücret, henüz çalışan işçinin cebine girmeden açlık sınırının altında kaldı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın temmuz ayı sonuçlarına göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 11 bin 658 lira oldu. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 37 bin 974 lira olarak hesapladı. Böylece yılın ikinci yarısı için açıklanan zamla 11 bin 402 TL’ye yükseltilen yeni asgari ücret, henüz işçinin cebine girmeden açlık sınırının altında kaldı.

Mutfak enflasyonunda yüzde 107.54 artış

Ayrıca bekâr bir çalışanın “yaşama maliyeti” de aylık 15 bin 123 TL oldu. Türk-İş’in hesaplamasına göre mutfak enflasyonunda aylık artış yüzde 12.38 olurken ilk 7 aylık artış yüzde 43.38, son bir yıllık artış yüzde 70.44 ve 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 107.54 oldu. Türk-İş’in raporunda bu artışın temel sebepleri şöyle sıralandı: “Türk Lirası’nın, yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesinin yanı sıra ÖTV düzenlemesinin de etkisiyle artan akaryakıt fiyatları, mesken ve dükkân kiraları, alım gücü kaybının temel nedenlerini oluşturdu.” 

Zam şampiyonu kavun 

Türk-İş raporuna göre, Temmuz’da süt ve yoğurt fiyatı değişmezken peynir fiyatı ortalama yüzde 4 zamlandı. Bir ayda dana eti ortalama yüzde 6, tavuk yüzde 13, balık yüzde 12, yumurta yüzde 9, kuru fasulye yüzde 7, yeşil mercimek yüzde 8 oranında zamlandı. Bu ayın zam şampiyonu yüzde 135 ile kavun oldu. Son bir ayda zeytinyağı yüzde 30, margarin yüzde 20, ayçiçek yağı sınırlı düzeyde zamlandı. Tereyağı fiyatı sabit kaldı. Çay yüzde 10, siyah zeytin yüzde 12, salça yüzde 8, şeker yüzde 4, bal ile pekmez sınırlı seviyede fiyat artışı yaşadı. Yeşil zeytin, ıhlamur, reçel ve baharat fiyatları değişmezken tuz fiyatı yüzde 22 ile fiyatı en çok düşen ürün oldu. 

ANKARA - MEHMET KARA

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