Açlık sınırında asgari ücret kabul edilemez

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, asgari ücret görüşmelerinin ilk oturumunda teklif edilen 7 bin 785 lira ile bir asgari ücretlinin bu yaşam şartlarında geçinmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Sadece ortalama kreş fiyatlarının 7 bin liradan başladığı bu devirde, iki kişinin asgari ücretle çalıştığı evde 7 bin 785 liralık asgari ücretle bir maaş sadece kreş giderine harcanmak zorunda kalınacaktır” dedi.

Asgari ücretle çalışan ve yeni evli bir ailenin bir de yeni doğmuş çocuğu olduğunu varsayıldığında, bir haftalık mama parasının ortalama 200 liradan ayda 800 lira beslenmesine ayırdığını, yeni doğmuş bir bebeğin, bir haftalık bez parası ortalama 300-400 liradan ayda 900-1200 lira arası sadece bez ihtiyacını karşılanabileceğini dikkat çeken Mehmet Balık, “Açlık sınırı, dört kişilik bir ailenin kalori hesabına göre hayatta kalabilmesi için “gıda” harcamalarını ifade etmektedir. Açlık sınırının içinde bez parası, okul masrafı, kira, akaryakıt, elektrik, doğalgaz gibi harcamalar yer almamaktadır” ifadelerini kullandı. Ankara - Adnan Solmaz

Okunma Sayısı: 141

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.