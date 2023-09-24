'Açlık sınırının altında yaşamak istemiyoruz'

Düşük kök aylıklarından dolayı temmuz ayında bir lira bile zam alamayan emekliler ile EYT çıktığında bir gün farkla emekli olma hakkı 20 yıl ertelenenler, bugün İstanbul’da büyük bir mitinge düzenleyecek.

Sözcü’den Gamze Bal’ın haberine göre, DİSK çağrısıyla Kartal Meydanı’nda yapılacak mitinge çeşitli emekli dernekleri de katılacak. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emeklilerin kök aylıklarının 4 bin 500 liraya kadar düştüğünü anımsatıp, bunun Hazine desteğiyle 7 bin 500 liraya çıkarılmasını ‘ucube bir uygulama’ olarak niteledi. Çerkezoğlu, mitingde de dile getirecekleri taleplerini şöyle sıraladı: “En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalı, geri kalan tüm emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da en az asgari ücrete yapılan artış oranında artırılmalı. 5 yılda 1000 liradan ancak 2 bin liraya çıkabilen ikramiyeler de pula dönmüş durumda. İkramiyelerin de asgari ücret düzeyine çıkarılması gerekiyor.”

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