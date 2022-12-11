Adaletin olmadığı yerde yoksulluk artar

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Adaletin olmadığı, demokratik kültürün yerle bir edildiği bir ülkede elbette yoksulluk artar” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde konuştu. Yeneroğlu, “İktidarı ve gücü başkalarının üzerinde keyfince kullanabiliyor olmaktan türeyen merhamet kaybının sonucuyla bugün, burada karşı karşıyayız. Sadece bugünkü olaya bakın. Bunun ötesinde son günkü olaylara bakalım. Gerçekten her birisi ibretlik. Meclis’te bir milletvekili, başka bir milletvekiline saldırıyor. Arkadaşımız, hayati tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Çıkıp da milletvekili arkadaşımız mahcubum, utanç duyuyorum diyebilir. Ama demiyor. Özür bile dilemeyeceğini ifade ediyor ve ciddiye alınacak bir tepki bile görmüyor. Böyle bir medeniyet kaybıyla karşı karşıyayız” dedi.

Millet olarak huzur bulamıyoruz

Yeneroğlu, “Bir parti liderinin zincir marketleri hedef göstermesi, üzerine suç örgütü kurmaktan yargılanmış kişinin ağır tehditleri, belediyenin stok bahanesiyle mağazaları mühürlemesi, sonunda karanlık tiplerin de zincir marketlerin camlarını indirmesi… Bir tane ceza soruşturması yapılmadı. Hukuk devletinin yargısı ortalıkta yok. Peki bu tabloyu gören yatırımcılar, bu ülkeye yatırım yaparlar mı? Bazen tarif ederken gerçekten güçlük çektiğimiz manzaralarla karşı karşıyayız. Çıkıp da ‘Durun bu ülkede hukuk var. Düzen var, nizam var’ diyebiliyor muyuz Allah aşkına? Mafya liderlerinin siyasilere ve iş adamlarını açıkça ölümle tehdit ettiği, iktidar ortağının buna alkış tuttuğu ve teşvik ettiği, diğerinin de suspus olduğu karanlık bir dönemi yaşıyoruz. 90’lı yıllarda bile bu kadar aleni değildi bu kirli işler. Zulüm yapıyorlardı ama kendilerince davalarında samimilerdi. Maalesef bu iktidar da zorba devlet anlayışının zorunlu olduğuna inandırıldı. Bu sebeple millet olarak huzur bulamıyoruz. Adaletin olmadığı, demokratik kültürün yerle bir edildiği bir ülkede elbette yoksulluk artar. Elbette ekonomik ve sosyal krizler yaşanır” ifadelerini kullandı.

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Acı bir tablo ile karşı karşıyayız

Yeneroğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada ise, “Dünya Adalet Projesi’nin yayımladığı “2022 Hukukun Üstünlüğü Endeksi” verilerine göre Türkiye, 140 ülke arasında 116. sırada yer almaktadır. Endekste ülkemiz İran, Sudan, Etiyopya gibi ülkelerle aynı kategoridedir. Sınır Tanımayan Gazeteciler’in yayımladığı “2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi” verilerine göre Türkiye, basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 149. sırada yer almaktadır. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yayımladığı “2021 Yolsuzluk Algı Endeksi” verilerine göre Türkiye, son 10 yıl içerisinde en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer alarak 180 ülke arasında 96. sırada yer almıştır” dedi. Yeneroğlu, “Türkiye’nin hukuk karnesi, insan hakları konusunda ülke olarak ne kadar acı bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz gerçeğini bizlere apaçık bir şekilde göstermektedir” dedi.

ANKARA - FATİH KARAGÖZ