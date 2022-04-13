Adım atılmazsa mahallede esnaf kalmayacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 700 TL elektrik faturası gelen bakkalın faturasının son zamlarla 1800-2000 TL’ye çıktığını vurgulayarak “Asıl bu aydan sonra yüksek faturaları göreceğiz. Esnaf zaten faturaları ödeyemiyor” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Şehriban Kıraç’ın yaptığı röportajda Palandöken, adım atılmazsa, esnafa destekler sunulmazsa yarın diğer gün mahallede, sokakta esnaf kalmayacağına dikkat çekerek kuru temizlemecilerin tek elde toplandığını, terzi ve manavın hiç kalmadığını, bakkalların da kapıya kilit vurduğunu aktardı. Palandöken veresiyenin çok arttığını, esnafın sattığı ürünün yerine yenisini koyamadığını, rafların boş kaldığını dile getirdi. Haber Merkezi

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