‘Afgan çobanlar bile gelmiyor’

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Ballı köyünde küçükbaş hayvancılık yapan Hakan Demirci, “Çoban bulmakta çok zorlanıyoruz. Bu sene çoban bulamadım. Cazip fiyatlar veriliyor, 5,5-6’ya çoban bulamıyoruz. Afgan çobanlar var, onlar bile gelmiyor” dedi.

Hayvancılık desteklerinin artırılmasını isteyen Demirci, “En azından yüzde 100 artırılması lazım ki biz maliyetler karşısında bir nebze olsun rahatlayalım” diye konuştu. Artvin - anka

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