Aidatlarda yüksek artış: Yüzde 170’i buldu

Yüksek enflasyon ile maliyetler katlanırken vatandaşın hayat pahalılığı karşısında ezilmeye devam ediyor. Vatandaşların en çok güçlük çektiği konut sorunu yüksek kiralar ile karşısına çıkarken aidat miktarları da artık dudak uçuklatıyor.

İstanbul’daki aidatların yüzde 40 ile yüzde 170 arasında arttığını açıklayan EVA Gayrimenkul Değerleme’nin Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, aylık aidat tutarının en yüksek 2.900 TL ile Beşiktaş’ta, en düşük rakamlı ilçelerin ise Silivri, Fatih ve Çatalca olduğunu belirtti. İstanbul’da 100 m² alana sahip daire başına ortalama aidat tutarı ise minimum 575 TL’ye ulaştı. Habertürk’te yer alan habere göre, Bal, “Maliyetlerdeki artışlar, asgari ücrete yapılan zamlar, enflasyondaki artışların kendini gösterdiği 2022 yılı ocak ayını başlangıç noktası kabul ettiğimizde bu zamana kadar gerçekleşen artış oranları yüzde 40 ile yüzde 170 arasında değişiklik gösteriyor” diye konuştu. Haber Merkezi

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