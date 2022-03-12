Aileler doğal gazı açamıyor

İstanbul’u kara kış teslim alırken çok sayıda aile doğal gaz kullanamıyor.

Hacer Foggo bu durumdaki bir ailenin durumunu yazdı. Bu hava şartlarında bile bazı aileler doğal gaz kullanmaktan kaçınıyor. Sebep ise son yapılan zamlar sonrası, zaten pahalı olan doğalgazın, artık karşılanamaz bir noktaya gelmesi. İnsan hakları savunucusu ve Yoksulluk Dayanışma Ağı’ndan Hacer Foggo bu durumda olan bir ailenin durumunu “kadın yoksulluğu” etiketiyle Twitter’dan şu şekilde duyurdu, “Eşi garson yeni işe girdi tanıdığım bir aile doğal gazı açmıyor bu havada geçen ayı ödeyememiş. 2 çocuk battaniye altında. Faturayı ödemeniz için yazmıyorum. Konuştuklarım genellikle kadın geçimi ‘idare’ ederken ruhlarında açılan yarayı artık idare edemeyenler” Foggo’nun tweetine cevap verenlerden biri de ODTÜ Ululslar arası İlişkiler öğretim üyesi İhan Dağı oldu. Dağı, Metropoll’ün Şubat ayından yaptığı bir araştırmanın sonucunu paylaşarak “Kullanıcıların yaklaşık yüzde 20’si artık doğal gaz kullanmıyor çünkü faturaları ödeyemiyor” diye yazdı.

Haber Merkezi