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4 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Akaryakıt bayileri kapanıyor

03 Ağustos 2023, Perşembe 22:59
Özellikle 28 Mayıs Seçimleri sonrasında akaryakıt fiyatlarında görülen peş peşe zamlar, sadece otomobil sahiplerini zor duruma sokmuyor.

Enerji maliyetlerinde görülen artışlar, POS cihazı işlemlerinde bankalara verilmesi gereken komisyon, nakliye, teminat mektubu zorunluluğu ve asgari ücret zamları, akaryakıt sektöründe bayileri bir hayli zor duruma sokuyor. Sektör kaynaklarının açıklamalarına göre; 13 binden fazla bayinin bulunduğu akaryakıt sektöründe 2022’nin son aylarından bu yana 2 bin civarında bayi kapandı. Dünya’ya açıklamalarda bulunan Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Başkanı Murat Bilgin, “Türkiye’nin 7/24 çalışan en büyük vergi dairesiyiz. Bu vergileri toplarken maalesef yaşama şansı verilen bir kar marjımız yok. Ciddi bir sermaye erozyonumuz var” ifadelerini kullandı. Sıkıntıların kaynağının geçmişten geldiğini ifade eden Bilgin, son zamlar ve düzenlemelerle erozyonun had safhaya ulaştığını dile getirdi.

Haber Merkezi

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