Akaryakıt fiyatı düşmeden ucuz gıda hayal

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerinde artan maliyetlerin esnafın sorumluluğunda olmamasına rağmen olumsuz etkilendiğini söyledi.

Palandöken, “Gıda ürünleri ister tarladan çıksın ister fabrikadan, esnafın tezgâhına gelene kadar en az 3 – 5 kat pahalanmış oluyor. Bu da sorumlusu olmadığı halde esnafı ve tüketici konumundaki vatandaşı olumsuz etkiliyor. İçinde bulunduğumuz Tüketiciyi Koruma Haftası’nın da önemi unutulmadan özellikle akaryakıtta hem vatandaşı hem esnafı rahatlatacak adımlar atılmalı. Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı” dedi. Palandöken, “İçerisinde bulunduğumuz Tüketiciyi Koruma Haftası’nın önemi unutulmadan, tüketicinin ve onunla birlikte esnafın kazancını olumsuz etkileyen gıda fiyatlarının düşmesi için özellikle akaryakıt başta olmak üzere maliyetler düşürülmeli. Çünkü en çok akaryakıt fiyatları, köprü ve yol geçiş ücretleri taşıma maliyetini arttırıyor. Girdi maliyetleri ne kadar düşerse tezgâhlar o kadar rahatlar” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi