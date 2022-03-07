Akaryakıt fiyatları nereye?

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının arzı daraltacağı endişeleriyle uluslar arası piyasalarda 130 doların üzerine çıkarak 13 yılın zirvesini gördü.

Şoförlerin zam isyanı Petrol fiyatlarındaki sert artışın ardından beş gün üst üste zamlanan motorine 1 lira 44 kuruş, benzine ise 57 kuruş zam daha gelmesi bekleniyor. Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı 22 TL’yi aşacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, benzin ve motorine artık zam yapılmaması ve fiyat artışlarının ÖTV ve KDV’den karşılanması gerektiğini belirterek, “Akaryakıt daha fazla zamlanırsa enflasyon daha da artacak” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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