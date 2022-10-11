Akaryakıt fiyatları yine zirvede

Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle akaryakıt fiyatları zirveye ulaştı.

Motorine bir hafta içinde dördüncü kez zam yapıldı. Motorinin litre fiyatına son olarak dünden itibaren geçerli olmak üzere 1,38 lira zam geldi. Böylece motorinde fiyatlar İstanbul’da ortalama 28,53 lira, Ankara’da 28,66 lira, İzmir’de ise 28,68 liraya yükseldi. Gıda, sanayi, ulaştırma, turizm başta olmak üzere birçok sektör bu artıştan etkilenecek. Artışların fiyatlara yansıması bekleniyor. Benzin fiyatlarıysa litre başına 20,6 lirada kaldı. Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 lira; motorininse 12,76 lira düzeyindeydi.

Okunma Sayısı: 215

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.