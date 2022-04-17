Akaryakıt zamları durmuyor

Akaryakıtta fiyat artışı gündemden düşmüyor. Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam geldi.

Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul’da 20,23 liradan 22,02 liraya, Ankara’da ve İzmir’de 20,31 liradan 22,1 liraya yükseldi. Benzinde ise fiyat değişimi olmadı. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 19 TL, Ankara’da 19,11 TL, İzmir’de 19,12 TL seviyesinde bulunuyor. Motorinin litre fiyatı, tam bir sene önce 6,43 TL, yıl başında ise 11,43 TL idi. Artışla birlikte, zam oranı, son bir yılda yüzde 242, yıl başından bu yana yüzde 92,5 oldu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 260

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.