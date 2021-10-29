Akaryakıt zamları esnafın belini büküyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıta gelen zamlar karşısında esnafın zorlandığını ve bu zamların A’dan Z’ye bütün ürünlerİ olumsuz etkİledİğİnİ hatırlatarak, “Bu zamlar karşısında esnafımız ayakta durmakta zorlanıyor” dedİ.

Akaryakıta gelen zamlar karşısında esnafın zorlandığını ve bu zamların A’dan Z’ye bütün ürünleri olumsuz etkilediğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıl benzine 1 Lira 20 Kuruş, motorine 1 Lira 59 Kuruş, LPG’ye ise 1 Lira 84 Kuruş zam yapıldı. En önemli maliyet kalemi akaryakıt olan esnafımızın bu zamlar karşısında ayakta durması zorlaşıyor. Zamların vatandaşa yansımaması için ticari akaryakıt artık elzem bir ihtiyaç oldu. Bununla birlikte taşımacı esnafımıza zorunlu köprü ve otoyol geçişleri en azından bir süre tamamen ücretsiz olmalı” dedi.

TİCARÎ AKARYAKIT ŞART

Esnafın en önemli maliyet kaleminin akaryakıt olduğu için ticarî akaryakıt verilmesi gerektiğini vurgulayan Bendevi Palandöken, “Akaryakıt kalemi esnafımızın en önemli maliyet kalemiyken, A’dan Z’ye tüm ürünlerin fiyatlarına da doğrudan etki ediyor. Eşel mobil sistemi ile büyük bir kısım pompaya yansımasa bile artık yansıyan artışlar, son gelen zamlar esnafımızı çok zorlamaya başladı. Yolcu ve yük taşımacılığında doğrudan maliyet kalemini artırarak kazancın azalmasına bu akaryakıt zamları sebep oluyor. Esnafımız bu zamlar karşısında zorlanırken fiyatları da vatandaşa yansıtmamak için kendinden tasarruf ediyor. Esnafın zorlanması doğrudan vatandaşın cebine yansıyor. Bu da enflasyon başta olmak üzere ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Ticarî araçlar için ticarî akaryakıt verilmesi şu noktada en önemli beklenti haline geldi” diye konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz

