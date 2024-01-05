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6 OCAK 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

Akaryakıt zamları geri alınmalı

05 Ocak 2024, Cuma 20:30
Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ekonomik dengeyi bozacağını, enflasyonu iyice artıracağını belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Piyasa bu zamları kaldıramaz ve ekonomik dengeler bozulur. Benzin ve motorin zamları acilen geri alınmalı. Şoför esnafımız artık bu zamları kaldıramaz halde” dedi.

Apaydın şunları söyledi: “Üst üste yapılan bu zamlar başta esnafımız, çiftçiler ve sanayiciler olmak üzere tüm kesimlere olumsuz yansır. Çünkü üretimde en önemli maliyet unsurlarından biri akaryakıttır. Akaryakıta yapılan zamlar adeta enflasyonla mücadeleye darbedir.” 

İstanbul - Seyhan Şentürk

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