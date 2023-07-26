Akaryakıt zamları internetten alışverişi artırdı

Orta mesafedeki market ya da alışveriş merkezine özel araçla gidiş dönüş maliyeti akaryakıt zamlarıyla en az 25 TL’ye çıkınca, ücretsiz kargo avantajına sahip online alışverişe ilgi arttı.

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, orta mesafedeki (5 KM) bir market ya da AVM’ye özel araçla gidiş gelişin maliyetinin en düşük motor hacimli araçlarda 25 TL’yi aştığını belirterek, şunları söyledi: “Bu rakam motor hacmi yükseldikçe 60-70 TL’ye kadar yükseliyor. Trafik yoğunluğuna göre de doğal olarak bu rakamlar artıyor. Avantajix verilerine baktığımızda akaryakıtta özellikle yüksek oranlı fiyat artışları olduğu günlerde online alışveriş tetikleniyor. Masrafından dolayı özel aracıyla alışverişe gitmek istemeyenler ya çok yakınlardaki marketlerden alışveriş ediyorlar ya da siparişlerini online veriyorlar. Ücretsiz kargo, neredeyse yarım saate kadar düşen erken teslimat gibi avantajlarından dolayı online market alışverişi çok cazip olmaya başladı” Ankara - Adnan Solmaz



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