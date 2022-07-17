Akaryakıta zam araç kullanımını azalttı

18 yaş üstü temsili 800 birey ile online anket yöntemi ile Ipsos tarafından gerçekleştirilen Anti Kriz Monitörü araştırmasında, toplumda araç sahibi olan bireylerin, akaryakıta gelen zamlardan sonra kullanma eğilimleri incelendi.

Geçmişe nazaran bugünkü kullanma durumları, araçları ile işe gitme, alışverişe gitme veya hafta sonu gezmeye gitme davranışları, yapılan araştırmada mercek altına alındı. Araştırma şu sonuçları ortaya çıkardı: Akaryakıta gelen zamlarla birlikte araç sahiplerinin araçlarını daha az kullanma eğiliminde olduğu izleniyor. Bugün araç sahiplerinin %91’i araçlarını daha az kullandığını belirtirken sadece her zamanki gibi kullanmaya devam ettiğini söyleyenlerin oranı %8’de kaldı. Araç sahibi çalışanların %71’i kendi araçları ile işe gitmektense toplu taşımayı tercih etmeye başladı. Araştırma, her 10 araç sahibinden 9’unun kontak çevirmeye korktuğunu ve araçlarını önceki dönemlere göre daha az kullandığını ortaya çıkardı. Haber Merkezi

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