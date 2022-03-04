Akaryakıta zam işkenceye döndü

Benzin ve motorine dün geceden itibaren geçerli olmak üzere yeni zamlar geldi.

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, benzine 69, motorine de 84 kuruş zam geldi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından küresel piyasalarda yükseldi ve önceki gün 120 dolara kadar dayanmıştı. Bir diğer paylaşım ise ekonomist Oğuz Demir’den geldi. Demir, twitter hesabından yaptığı paylaşımda akaryakıt ürünlerinin ismini anmadan “Bugün de 69 kuruş birinin litresine 84 kuruş diğerinin litresine... Ben de bırakıyorum an itibariyle günlük takip etmeyi.. Hepimiz için işkenceye döndü..” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 261

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.