Akaryakıta zamda gözler 2 Şubat’ta

Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareket, benzin ve motorine yeni zammı gündeme getirdi.

Sektör uzmanlarına göre benzin ve motorinin litre fiyatına 2 Şubat’ta 70-80 kuruş oranında zam gelebilir. Brent petrolün varili 90 doları aştı, sonra bir miktar gevşedi. Brent petrol, halen 88-89 dolardan işlem görüyor. Bu hafta başında küresel piyasalarda benzinin tonu 813, motorinin tonu 750 dolardı. Ürün fiyatı arttı. 4 gün içinde benzinin tonu 854 doları, motorinin tonu da 787 doları aştı. KRT’nin haberine göre; sektör uzmanları, bu veriler çerçevesinde gelecek hafta ortasında benzin ve motorine 75-80 kuruş aralığında zam beklendiğini belirtti. Uzmanlar yaptığı açıklamada 2 Şubat’a dikkat çekerek, “Bugün gerek Brent petrol, gerekse de küresel piyasalarda ürünlerin kapanış verileri önemli. Bu trend devam ederse 2 Şubat Çarşamba günü benzin ve motorine zam yapılabilir” dedi. Ekonomi Servisi

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