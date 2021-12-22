Akaryakıtta % 30 indirim yapılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıt fiyatlarında döviz kurundaki düşüş dikkate alınarak yüzde 30 indirim yapılması gerektiğini bildirdi.

Akın, iktidarın ekonomide aldığı yanlış kararlar sebebiyle, akaryakıt ürünlerinde son iki ayda pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 20’nin üzerinde zam yapıldığını kaydetti. Döviz kurundaki her artışın doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıtıldığını, bu süreç içerisinde benzin ve motorinin litre fiyatlarının 12 lira sınırına dayandığını belirten Akın, iktidarın, dövizdeki düşüşle pompa fiyatlarına doğrudan indirim yapmak yerine, akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) payını artırdığına dikkati çekti.

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