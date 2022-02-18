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18 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

Akaryakıtta KDV kaldırılmalı

18 Şubat 2022, Cuma
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 1 yıl içerisinde araç yakıtlarına gelen zamlar ile şoförlerin zor durumda kaldığını belirterek, “2021 yılı Şubat ayında motorin litre fiyatı 6,59 Türk lirası civarındayken 2022 yılı Şubat ayına kadar gelen dönemde yüzde 134 zam geldi. Taksi, dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam gelmesi esnafımızın emeğini karşılamıyor. Bu durum şoför esnafımızı zor durumda bırakıyor” dedi.

Gelen zamların giderleri karşılayamayacak noktaya getirdiğini söyleyen Apaydın, “Şoförlerimizin zor zamanlar yaşadığı akaryakıt zamları sonrasında şoför esnafımızın refah seviyesini yükseltmek, emeklerinin karşılığını almasını sağlamak için akaryakıtta KDV’nin kaldırılması ve Eşel mobil sisteminin tekrar uygulanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ankara - Ahmet Terzi

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