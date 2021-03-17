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17 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Akaryakıtta 'tavan fiyat' kararı: 'Kimse bir kuruş pahalı satamayacak'

17 Mart 2021, Çarşamba 11:44
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Tüketicilerimizi, sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için akaryakıtta tavan fiyat kararı aldık. Akaryakıt fiyatlarında 17-20 kuruş indirim olacak, kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak." dedi.

Tavan fiyat kararına göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litresi 6,43 lira olacak.

Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 7,08 lira, motorinin litresi 6,44 lira olacak. Ankara'da benzinin litresi en yüksek 7,13 lira, motorinin litresi de 6,49 lira olacak. İzmir'de benzinin litresi 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 lira olacak.

AA

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