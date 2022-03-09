Akaryakıtta vergi muafiyeti şart

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, artan maliyetler sonrasında şoför esnafının gelirlerinin giderlerini karşılamaması üzerine açıklamada bulundu.

Apaydın, “Bütün girdileri petrole dayalı olan şoför esnafımız yılbaşından beri akaryakıta gelen büyük zamlar sonrasında kontak kapatma noktasına geldi. Servisçi, taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü, kamyoncu gibi tüm şoför esnafımıza özel ticari akaryakıt verilmeli” dedi. Mart ayına hemen hemen her gün akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar ile girilmesi üzerine açıklamada bulunan Fevzi Apaydın, “Akaryakıta gelen sık sık ve yüksek orandaki zamlara artık şoför esnafımızın dayanacak gücü kalmadı” ifadelerini kullandı. Ankara - Recep Gören

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