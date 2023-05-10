AKP fakirleştirdi

Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) yayımladığı raporda, ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle, “orta sınıf”ın yoksullaştığı vurgulandı.

Vakfın “Orta ve Üst Sosyoekonomik Statü Grubunun Yoksullaşması” raporuna göre, AKP son 20 yılda sosyal geçişi ortadan kaldırarak orta ve üst sınıfı, yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma getirdi. SODEV Başkanı Rasim Şişman, AKP iktidarının halkın son 20 yılını yoksullaştırdığını, fırsat eşitliğinin yok edildiğini, sosyal geçişin ortadan kaldırıldığını ve ailesinden daha eğitimli ama daha yoksul bir toplumun oluşturulduğunu belirtti. Haber Merkezi

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