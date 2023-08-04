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4 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

AKP’nin gözü emekli maaşında

04 Ağustos 2023, Cuma 19:27
Gazeteci Yazar Atilla Özsever, “AKP, emekliyi asgari ücretin yarısına mahkum etti” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

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Gazete Duvar’da yazan Özsever, “AKP’nin iktidara gelmediği Temmuz 2002’de asgari ücret 184 TL iken en düşük işçi emekli aylığı ise 240 TL idi. Yani en düşük emekli aylığı, asgari ücretten yüzde 30 daha fazlaydı. AKP, Kasım 2002 seçimlerini kazanıp iktidara oldu.

AKP iktidarıyla birlikte en düşük emekli aylığı 2003 yılında asgari ücretten yüzde 47 oranda daha fazla hale geldi. Ancak ondan sonra kademeli olarak düşüş başladı. 2016 yılına gelindiğinde ilk kez en düşük emekli aylığı asgari ücretin altında kaldı. Ocak 2016’da en düşük emekli aylığı 1.242,5 TL iken net asgari ücret 1.300 TL idi. Ve nihayet Temmuz 2023’e geldiğimiz zaman en düşük emekli aylığı 7.500 TL, asgari ücret ise 11.402 TL idi. Yani en düşük emekli aylığı, asgari ücretin yüzde 65,8’ine kadar düşmüştü. Başka bir deyişle AKP iktidara gelmeden önce en düşük işçi emekli aylığı, asgari ücretten yüzde 30 oranında daha fazlaydı. Şimdi ise tam tersi bir durum söz konusu oldu. Asgari ücret, en düşük emekli aylığından yüzde 52 oranında daha fazla hale geldi” dedi.

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