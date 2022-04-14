AKP ve kabine arasında asgari ücret ve ikramiye çatlağı

AKP ve kabine asgari ücret ile ikramiye artışında ters düştü.

Başta bakan Nebati olmak üzere kabine eğer zam yapılırsa, Hazine’de bunu karşılayacak ‘bütçenin olmadığı’ belirtiliyor.

Kulis bilgisine göre AKP kanadı, “vatandaştan enflasyonla ilgili çok sayıda şikâyet geldiği ve bu nedenle hem asgari ücrette hem de emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde yeniden bir düzenleme yapılması gerektiğini” belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başta olmak üzere kabinenin tutumunun “tam tersi yönde olduğuna” işaret ediliyor.

Hükümet kanadında, yapılacak zamların enflasyonu daha da yukarı çekeceği gerekçesiyle “asgari ücret ve emekli ikramiyelerine bu yıl zam yapılmaması gerektiğine” vurgu yapılıyor.

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Çözüm değil, temenni

Cumhuriyet’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomik sıkıntıların süreceğini vurgulayan açıklamaları, uzmanlara göre çözüm beklentisini boşa çıkardı.

Erdoğan, kabine toplantısının, “Dengesiz fiyat artışları özellikle de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın refah seviyelerinin geçici olarak bir parça gerilemesine sebebiyet verebilir” diyerek ekonomide kısa vadede bir düzelme olmayacağı sinyalini verdi.

Erdoğan, kamuoyundaki beklentinin aksine emeklilerin bayram ikramiyelerine de değinmedi.

Haber Merkezi